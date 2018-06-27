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için polisi alarma geçiren ihbar! bulundu mu?

Ağrı'da kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan hakkında gelen ihbar herkesi alarma geçirdi. Çalışmalar 12. gününde de sonuç vermezken kayıp Leyla tüm Türkiye'de aranıyor.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki , sabah saatlerinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri ve AFAD ekipleri tarafından köyün içerisinde bulunan metruk evler ve dere kenarlarında arandı.. 12 gündür yapılan olağanüstü çalışmalara rağmen bulunamayan Leyla Aydemir için harekete geçen güvenlik güçleri, küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı.

Köydeki çok sayıdaki kişinin ifadesini alan ve bilgisine başvuran ekipler olay günü köydeki taziye evine gelen araçları mercek altına almıştı. Ağrı'da Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili dün gelen bir ihbar polisi alarma geçirdi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 07:25
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