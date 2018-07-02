BEZELYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Ülkemizde de kolaylıkla yetiştirilebilen bezelye nin Latince adı pisum sativum'dür. Bezelye, ufak yeşil toplar halinde yetişen kendine has tadı olan genelde ilkbahar mevsiminde taze olarak tüketilen bir sebzedir. Bezelye sadece besin olarak tüketilmez aynı zamanda restoranlarda süslemelerde kullanılır. Bezelyenin naif görüntüsü ve otantik tadı dışında sağlığa faydaları vardır. Bezelye sağlığa olan katkılarını içerdiği zengin besin kaynaklarından alır. Ortalama 100 gram bezelye 81 kcal enerji içermektedir. A, C, E, K vitaminlerini bolca içeren bezelye, tiamin, niasin, pridoksin gibi vitaminler içermektedir. Yüksek değerde vitamin bulunduran bezelye, demir, bakır, magnezyum gibi sağlık açısından faydalı mineraller içermektedir. Peki bezelyenin nelere faydası vardır?

- Kolesterolün dengelenmesine yardım etmesi bezelye faydaları arasındadır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Beyindeki nörolojik hastalıkların tedavisine yardım eder. Alzheimer rahatsızlığına karşı da koruma sağlar.

- Anti aging özelliği vardır. Yaşlanma karşıtı bir besindir.

- Saç dökülmesini önlemektedir.

- Akciğer kanseri, mide kanseri ve diğer birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

- Demir, manganez, bakır, çinko ve kalsiyum içerir.

- Lutein ve A vitamini içeriği yardımıyla göz sağlığını destekler.

- İyi bir folik asit ve askorbik asit kaynağıdır. Ayrıca önemli ölçüde A, B, C, E ve K vitaminlerini içerir. Bu nedenle günlük K vitamini ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaya yardım eder. Aynı zamanda önemli miktarda çinko da içerir.

- Bir bardak çiğ bezelye 58 miligram C vitamini içerir. Bu içeriği ile erkeklerin günlük C vitamini ihtiyacının %65'ini, kadınlarınsa %77'sini karşılar. B vitamini açısından da oldukça zengindir.





- Harika bir prebiyotik etkisi vardır.

- Bezelyedeki antioksidan aktivite oksidasyonu önleyerek hem katarakt hem de maküler dejenerasyonun oluşma riskini düşürür.

- İçeriğindeki yüksek lif nedeniyle kabızlık önleyici bir bitkidir.

- Göz sağlığı için de yararlı bir besindir.

- K vitamini ayrıca, Alzheimer ve artrit gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur. Alzheimer hastalarında, bezelye tüketiminin düzenli yapılması beynin sinir hasarını sınırlar.

- Çocuklar için ideal bir yiyecektir. Enerji vermesi sebebiyle çocuklar için idealdir. Okulda, sokakta, evde çocuklar hemen hemen her yerde çok hareketlidir. Bu nedenle de çokça enerji harcar ve yorgun düşerler. Bezelye enerji vererek yorgun düşmeyi engeller.

- Mendel'in bezelye deneyi de oldukça meşhurdur ve herkes tarafından bilinir. Melezleme yoluyla değişik bilgiler elde edilmiştir.

Demir eksikliğini giderir: Yüksek oranda demir içerir. Vücuttaki demirin yetersiz olması sebebiyle vücuttaki oksijen dağılımı azalır. Bunun sonucunda kişiler kendini yorgun hisseder, konsantrasyon düşer, hastalıklara yakalanma oranı yükselir. Bezelye tüketilerek vücuda demir alımı sağlanır.





Kilo vermeye yardımcı olur: Zayıflamak, kilo vermek mi istiyorsunuz? Fazla kilolarınızdan sıkıldınız mı? Çeşitli diyet yöntemleri mi arıyorsunuz? Aslında yediklerinize dikkat ederek de kilo verebilirsiniz. Düşük kalorili yiyecekler yiyerek kilo almamayı sağlayabilirsiniz. İşte bezelye sayesinde kilo verebilirsiniz. Düşük kalorisi nedeniyle korkmadan bol bol tüketebilirsiniz.

Kemik sağlığının korur: Aynı zamanda içeriğindeki B vitaminleri sayesinde kemik erimesini engeller.

Kalp damar sağlığını korur: Bezelye faydalarından biri de kalp ve damar sağlığınızı korumasıdır. Bu şifalı sebzeyi tüketerek kalbinizi koruyabilirsiniz.Sindirimi hızlandırır: Hazımsızlığı önlemesi de faydalarından biridir. Bu şifalı bitkiyi tüketerek yediklerinizi kolay sindirebilirsiniz. Bu nedenle bağırsaklarınız da rahatlar.

BEZELYENİN ZARARLARI NELERDİR?

- Bezelyede bulunan oksalat sıvılar, kristalize ederek bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu yüzden böbreklerinde ve safraların da sorun olan kişilerin bezelye tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir.

- Bezelyenin ürettiği oksalat, kalsiyum emilimini engellemektedir. Bezelye yüksek karbonhidrat içeriğine sahiptir. ve karbonhidratların aşırı alınması yorgunluk ve uyku hissine sebep olmaktadır.

BEZELYENİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?



