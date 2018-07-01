Akdenız'de İspanya açıklarında 30 yıldır ilk kez büyük beyaz köpek balığı görüldü. İspanyol deniz koruma örgütü Alnitak-Conservation in Action, Facebook sayfasında perşembe günü Mallorca'nın güneyinde Cabrera'nın Balearic Adası yakınlarında fark edilen büyük beyaz köpek balığının fotoğrafını paylaştı. İspanyol yetkililer, "Bu durum beklenmeyen sonuçlara neden olabilir. Çünkü Akdeniz'de yıllar sonra birçok bölgede köpek balığı görülmeye başladı. Kıyılara kadar giden bu tehlikeli balıklar için önlem alıyoruz. Ancak Akdeniz'de biraz gergin ortam olabilir" dedi. Uzmanlar, ise Akdeniz'in her noktası için bu riskin olduğunu belirterek şöyle konuştu: Beyaz köpek balıkları çok tehlikelidir. Jaws filminin ilham kaynağı oldular. Boyu 7-9 metreye ağırlığı 1.7 tona kadar ulaşabilen köpek balıklarına önlem alınmazsa hızlı şekilde çoğalıyorlar. Özellikle Akdeniz'de ortaya çıkmaları olağan bir durum değil. Bu da tehlikeyi daha da arttırıyor. Akdeniz'e kıyısı olan her ülke, kendi önlemini almalı...
Akdeniz'de panik
İspanyol Deniz Koruma Ekipleri , Mallorca açıklarında köpek balığı görüldüğünü açıkladı. Akdeniz’de ‘kırmızı alarm’ durumuna geçildi...
Etiketler: Akdeniz , İspanya , köpek balığı
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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