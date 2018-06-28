Hapı yuttular!

Doktor Ömer Coşkun (47), uydu üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında bitkisel ilaçlar pazarladı. Ünlü doktorun doçentliği, 'sahtecilik' gerekçesiyle elinden alındı. Coşkun, geçen yıl böbrek yetmezliğinden hayata gözlerini kapadı. Ünlü doktordan geriye milyonlarca liralık mal varlığı ve büyük bölümü RTÜK'ün kestiği cezalardan oluşan 60 milyon lira borç kaldı.
ORTAKLIK BOZULDU!
Ödenmesi gereken yüklü borç nedeniyle Coşkun'un eski ortağı Mustafa Evgin ile Coşkun'un eşi ve çocuklarının davalık oldukları ortaya çıktı. Açılan dava dosyalarına göre, söz konusu borç nedeniyle taraflar birbirlerini suçladı. Evgin'in, Coşkun ailesine karşı açtığı bir dizi davada, tapu iptal taleplerinin yanı sıra alacak talepleri de olduğu aktarıldı. İstanbul'da bir dizi gayrimenkulü bulunan Coşkun'un, yurt dışında da gayrimenkul yatırımının olduğu vurgulandı.
ORTAKLIK BOZULDU!
Ödenmesi gereken yüklü borç nedeniyle Coşkun'un eski ortağı Mustafa Evgin ile Coşkun'un eşi ve çocuklarının davalık oldukları ortaya çıktı. Açılan dava dosyalarına göre, söz konusu borç nedeniyle taraflar birbirlerini suçladı. Evgin'in, Coşkun ailesine karşı açtığı bir dizi davada, tapu iptal taleplerinin yanı sıra alacak talepleri de olduğu aktarıldı. İstanbul'da bir dizi gayrimenkulü bulunan Coşkun'un, yurt dışında da gayrimenkul yatırımının olduğu vurgulandı.
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