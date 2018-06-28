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Hapı yuttular!

Bitkisel ilaç satışıyla tanınan ve geçen yıl hayatını kaybeden Dr. , geride 60 milyon liralık bıraktı. Eşi ve çocukları, eski ortakla karşı karşıya kaldı

Hapı yuttular!
Doktor (47), uydu üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında bitkisel ilaçlar pazarladı. Ünlü doktorun doçentliği, 'sahtecilik' gerekçesiyle elinden alındı. Coşkun, geçen yıl böbrek yetmezliğinden hayata gözlerini kapadı. Ünlü doktordan geriye milyonlarca liralık mal varlığı ve büyük bölümü RTÜK'ün kestiği cezalardan oluşan 60 milyon lira kaldı.

ORTAKLIK BOZULDU!
Ödenmesi gereken yüklü borç nedeniyle Coşkun'un eski ortağı Mustafa Evgin ile Coşkun'un eşi ve çocuklarının davalık oldukları ortaya çıktı. Açılan dava dosyalarına göre, söz konusu borç nedeniyle taraflar birbirlerini suçladı. Evgin'in, Coşkun ailesine karşı açtığı bir dizi davada, tapu iptal taleplerinin yanı sıra alacak talepleri de olduğu aktarıldı. İstanbul'da bir dizi gayrimenkulü bulunan Coşkun'un, yurt dışında da gayrimenkul yatırımının olduğu vurgulandı.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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