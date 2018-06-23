Ayıplı malda tüketici haklı

Tanınmış bir teknoloji marketten bir bilgisayar aldım. Bilgisayarın şarjı ile ilgili sürekli problem yaşıyorum ve bilgisayarı aldığımdan beri 3 kez aynı arızadan dolayı servise göndermek zorunda kaldım.
Son gönderdiğimde ise bilgisayarın köşesinde bir göçüklük gördüm. Servise gitmeden önce böyle bir hasar yoktu. Bu bilgisayarı bu şekliyle kullanmak istemiyorum. Ne servis ne de satıcı firma iadeye yanaşmıyor. İade edip paramı alabilir miyim?
BİLGİSAYARDA meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. Ayrıca servis tarafından ürüne zarar verilmiş olması da hizmet ayıbıdır.
En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir, talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine dilekçe ile başvurarak isteğiniz doğrultusunda karar verilmesini talep edebilirsiniz. Hakem heyetinin sizi haklı bulması halinde, vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.
İMZA YOKSA İTİRAZ EDIN
Yıllar önce bir hemşehrim formaliteden şirketinden bana kısa süreliğine hisse vermişti. Bu hisseyi 1 yıl sonra geri devrettim. Fakat şirket benim adıma iken imzamı taklit ederek bankadan kredi çekmişler. Evime icra geldi. Ne yapmalıyım?
DERHAL en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
KREDİYE EŞ ONAYI
Kocam bir ortakla beraber restoran işletirken, buranın banka borçları için kefil olmuş. İşler kötüye gidince diğer ortak ortadan yok oldu ve şu anda borcu ödeyemiyor. Evimize haciz gelmek üzere.
Eşimin benim onayım olmadan kefil olamayacağını okumuştum. Banka benden böyle bir onay almadı.
Usulsüzlük olabilir mi?
YENI Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır.
Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir.
Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
Ticaret Şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
Eşiniz de restoranın borcu için işletmesine kefil olduysa bu durumda bankanın sizin onayınızı alması gerekmemektedir.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Son gönderdiğimde ise bilgisayarın köşesinde bir göçüklük gördüm. Servise gitmeden önce böyle bir hasar yoktu. Bu bilgisayarı bu şekliyle kullanmak istemiyorum. Ne servis ne de satıcı firma iadeye yanaşmıyor. İade edip paramı alabilir miyim?
BİLGİSAYARDA meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. Ayrıca servis tarafından ürüne zarar verilmiş olması da hizmet ayıbıdır.
En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir, talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine dilekçe ile başvurarak isteğiniz doğrultusunda karar verilmesini talep edebilirsiniz. Hakem heyetinin sizi haklı bulması halinde, vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.
İMZA YOKSA İTİRAZ EDIN
Yıllar önce bir hemşehrim formaliteden şirketinden bana kısa süreliğine hisse vermişti. Bu hisseyi 1 yıl sonra geri devrettim. Fakat şirket benim adıma iken imzamı taklit ederek bankadan kredi çekmişler. Evime icra geldi. Ne yapmalıyım?
DERHAL en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
KREDİYE EŞ ONAYI
Kocam bir ortakla beraber restoran işletirken, buranın banka borçları için kefil olmuş. İşler kötüye gidince diğer ortak ortadan yok oldu ve şu anda borcu ödeyemiyor. Evimize haciz gelmek üzere.
Eşimin benim onayım olmadan kefil olamayacağını okumuştum. Banka benden böyle bir onay almadı.
Usulsüzlük olabilir mi?
YENI Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır.
Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir.
Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
Ticaret Şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
Tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
Eşiniz de restoranın borcu için işletmesine kefil olduysa bu durumda bankanın sizin onayınızı alması gerekmemektedir.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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