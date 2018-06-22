Sıcak hava migreni tetikler

Stres, hatalı beslenme ve uykusuzluk gibi etkenler baş ağrısıyla kendini gösteren migreni tetikliyor. Bunlara sıcak hava ve nem de eklenince yaz aylarında migren atakları kaçınılmaz oluyor.
TURŞUDAN UZAK DURUN
Migren atakları, yazın artıyor. Sıcaklıktaki her 5 santigrat yükseliş, migren atağının gelişme riskini yüzde 7.5 oranında yükseltiyor. Sıcak havalarda yetersiz sıvı alımı ve terleme sonucunda oluşan aşırı sodyum kaybı, sıvı kaybına da neden olarak dolaşımı bozuyor ve migren ataklarına yol açıyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, yaz sıcağında migren ataklarını önlemek için şu önerilerde bulunuyor: "Yazın migren ağrılarını önlemek için güneş gözlüğü takmadan dışarı çıkmayın. Vücuttaki sıvıyı attırmak için bol bol su tüketin. Açık hava sporlarını, güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 11.00-17.00 saatlerinde yapmaktan kaçının. Serin ortamlarda kalın. Sosis, sucuk ve lahana turşusundan uzak durun. Izgara somon, salata ve zencefil tüketin. Uyku düzenine dikkat edin. Ani ısı değişiminden kaçınmaya özen gösterin.
TURŞUDAN UZAK DURUN
Migren atakları, yazın artıyor. Sıcaklıktaki her 5 santigrat yükseliş, migren atağının gelişme riskini yüzde 7.5 oranında yükseltiyor. Sıcak havalarda yetersiz sıvı alımı ve terleme sonucunda oluşan aşırı sodyum kaybı, sıvı kaybına da neden olarak dolaşımı bozuyor ve migren ataklarına yol açıyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, yaz sıcağında migren ataklarını önlemek için şu önerilerde bulunuyor: "Yazın migren ağrılarını önlemek için güneş gözlüğü takmadan dışarı çıkmayın. Vücuttaki sıvıyı attırmak için bol bol su tüketin. Açık hava sporlarını, güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 11.00-17.00 saatlerinde yapmaktan kaçının. Serin ortamlarda kalın. Sosis, sucuk ve lahana turşusundan uzak durun. Izgara somon, salata ve zencefil tüketin. Uyku düzenine dikkat edin. Ani ısı değişiminden kaçınmaya özen gösterin.
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