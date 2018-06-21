MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonuçları sorgulama! 2018 MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin ardından, gözler tercih sonuçlarının açıklayacağı tarihe çevrilmişti. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi son buldu. İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI