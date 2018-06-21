MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonuçları sorgulama! 2018 MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin ardından, gözler tercih sonuçlarının açıklayacağı tarihe çevrilmişti. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi son buldu. İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılan ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden tamamlamış ve sonuç açıklama tarihini beklemeye başlamıştı. 11 Haziran'da açıklanması beklenen sonuçlar az önce açıklandı.
Merakla beklenen sonuçlar bir aylık beklemenin ardından açıklandı. Yapılan değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 21 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edildi.
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