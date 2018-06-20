Can 'hav'li

Uykularında yangına yakalanan bir aileyi, köpekleri kurtardı. Olay Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde yaşandı. Dün sabah saatlerinde 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Kardeşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Naime Güzel, mutfakta başlayan yangını duymadı. Ancak alevleri gören evin köpeği Hera, bir anda havlamaya başladı. Sahiplerini bu sayede uyandırdı. Yataktan kalktığında yoğun bir dumanla karşılaşan Güzel, panikle kardeşi ve oğlunu uyandırıp evden çıktı. Yangını fark eden komşular da hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yollandı. Büyük bir çaba sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında hafif şekilde dumandan etkilenen Naime Güzel, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedaviye alındı.
DURUMLARI İYİ...
Sağlık durumu iyi olduğu için hastaneye götürülmeyen Güzel, uyurken yakalandıkları yangının köpekleri Hera sayesinde farkında olduklarını anlattı. "Dalumbazın kontak kısmından çıktı herhalde yangın. Uyuyorduk sabah, köpek havladı yataktayken. Niye havlıyor diye biz de kalktık baktık. Kapıyı açtığımda yoğun bir dumanla karşılaştım. Sonra çocuğu uyandırmaya koştum dip odaya ama her yer karanlık gidemedik. Sonra sesimi duyurabildim şükürler olsun dışarı çıktık. İtfaiyeyi aramış komşular Allah bin kere razı olsun" açıklamasını yaptı.
Hera, sahiplerinin hayatını kurtarmayı başardı. Küçücük bedeniyle o, tam bir kahramandı.
Hera'nın sesi üzerine uyanan Naime Güzel, can havliyle kendisini dışarı attı.
DURUMLARI İYİ...
Sağlık durumu iyi olduğu için hastaneye götürülmeyen Güzel, uyurken yakalandıkları yangının köpekleri Hera sayesinde farkında olduklarını anlattı. "Dalumbazın kontak kısmından çıktı herhalde yangın. Uyuyorduk sabah, köpek havladı yataktayken. Niye havlıyor diye biz de kalktık baktık. Kapıyı açtığımda yoğun bir dumanla karşılaştım. Sonra çocuğu uyandırmaya koştum dip odaya ama her yer karanlık gidemedik. Sonra sesimi duyurabildim şükürler olsun dışarı çıktık. İtfaiyeyi aramış komşular Allah bin kere razı olsun" açıklamasını yaptı.
Hera, sahiplerinin hayatını kurtarmayı başardı. Küçücük bedeniyle o, tam bir kahramandı.
Hera'nın sesi üzerine uyanan Naime Güzel, can havliyle kendisini dışarı attı.
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