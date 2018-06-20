;
Yol Durumu
  1. Vicdanlar sus pus!
  2. Rapçi Ezhel beraat etti

Can 'hav'li

’in oğlu ve kardeşiyle yaşadığı evde çıktı. Durumu fark eden , havlayarak sahiplerini uyandırdı. Hepsinin hayatını kurtardı..

Can havli
Uykularında a yakalanan bir aileyi, leri kurtardı. Olay 'nin İzmit İlçesi'nde yaşandı. Dün sabah saatlerinde 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Kardeşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Naime Güzel, mutfakta başlayan yangını duymadı. Ancak alevleri gören evin köpeği Hera, bir anda havlamaya başladı. Sahiplerini bu sayede uyandırdı. Yataktan kalktığında yoğun bir dumanla karşılaşan Güzel, panikle kardeşi ve oğlunu uyandırıp evden çıktı. Yangını fark eden komşular da hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yollandı. Büyük bir çaba sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında hafif şekilde dumandan etkilenen Naime Güzel, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedaviye alındı.

DURUMLARI İYİ...
Sağlık durumu iyi olduğu için hastaneye götürülmeyen Güzel, uyurken yakalandıkları yangının köpekleri Hera sayesinde farkında olduklarını anlattı. "Dalumbazın kontak kısmından çıktı herhalde yangın. Uyuyorduk sabah, köpek havladı yataktayken. Niye havlıyor diye biz de kalktık baktık. Kapıyı açtığımda yoğun bir dumanla karşılaştım. Sonra çocuğu uyandırmaya koştum dip odaya ama her yer karanlık gidemedik. Sonra sesimi duyurabildim şükürler olsun dışarı çıktık. İtfaiyeyi aramış komşular Allah bin kere razı olsun" açıklamasını yaptı.



, sahiplerinin hayatını kurtarmayı başardı. Küçücük bedeniyle o, tam bir kahramandı.



Hera'nın sesi üzerine uyanan Naime Güzel, can havliyle kendisini dışarı attı.
Etiketler: , , , ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar