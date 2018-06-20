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18 bin sağlıkçı görevde

18 bin sağlıkçı görevde
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar, 'https://sonuc.osym. gov.tr' internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli personelin alımı için aday tercihleri ise 4-11 Haziran arasında alınmıştı. 18 bin sağlıkçı 125 bin aday arasından seçildi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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