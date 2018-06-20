Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar, 'https://sonuc.osym. gov.tr' internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli personelin alımı için aday tercihleri ise 4-11 Haziran arasında alınmıştı. 18 bin sağlıkçı 125 bin aday arasından seçildi.
18 bin sağlıkçı görevde
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , ÖSYM
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.