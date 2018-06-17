Çare maydanoz

Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek, bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Afrodizyak etkiler gösteren maydanozun sağlığa olan faydaları özetle şöyle sıralanıyor:
Ödemi atar.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçledirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.
Ödemi atar.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçledirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.