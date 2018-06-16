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'den için korkutan uyarı

İl genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteorolojiden İstanbul için korkutan uyarı

genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 19:34
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