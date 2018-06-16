;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji bir kez daha uyardı!

Yavru köpeğin ölümüyle ilgili Cumhurbaşkanlığı harekete geçti

'da yavru köpeğin ayaklarının kesilmesi olayıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı da harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yavru köpeğin ölümünün çok yönlü araştırıldığını belirterek, "İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır." dedi.

Yavru köpeğin ölümüyle ilgili Cumhurbaşkanlığı harekete geçti

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, ayrıca paylaşımında "#HayvanaSiddetSuctur" etiketini kullandı.

OLAY

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen kurtarılamamıştı.

Etiketler: ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 11:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar