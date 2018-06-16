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bir kez daha uyardı! İşte 16 Haziran Cumartesi tahminleri

Genel Müdürlüğü son veriler ışığında Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günü tahminlerini açıkladı. Bayramda havalar nasıl olacak? sorusunu soran vatandaşlar gözünü Meteoroloji'nin tahminlerine çevirdi. İşte 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 10:47
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