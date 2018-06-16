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Bacakları kesilen köpekle ilgili Valisi Balkanlıoğlu'ndan açıklama

Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.

Türkiyeyi ayağa kaldıran olayla ilgili açıklama

Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyledi.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 09:38
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