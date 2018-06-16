Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyledi.
Bacakları kesilen köpekle ilgili Sakarya Valisi Balkanlıoğlu'ndan açıklama
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.
Etiketler: Sakarya , yavru köpek
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