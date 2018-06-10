;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yeşilliklerde bir gün
  2. Senin gibi oğlum yok

Kalbe giden yol

için harika bir mönü olmazsa olmaz… Eğer babanıza çok özel bir mönü hazırlamak istiyorsanız, elbette anneden de yardım almalısınız. Çocukların sevgisi, annenin maharetiyle birleşince lezzet yolculuğu Pazar gününü bir başka boyuta getiriyor. İşte size çok özel ızgara tarifleri...

Kalbe giden yol
ANTRIKOT IZGARA



MALZEMELER
500 g antrikot
1 adet limon
1 kaşık sıvı yağ
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Antrikotları bir kaba dizin ve üzerine sıvı yağla limon suyunu gezdirin, 1 saat kadar alt üst ederek bekletin. Yağ ve limona iyice bulanmış antrikotları ızgarada 8-10 dakika kadar çift taraflı pişirin.

SOSLU IZGARA



MALZEMELER
4 adet tavukgöğsü
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı acı sos
2 çorba kaşığı şeker
3 çorba kaşığı ketça

YAPILIŞI: Kırmızıbiber, şeker, sirke, ketçap, yoğurt, acı sos ve tavuk suyunu karıştırın. Tavuklara ince çizikler atarak sosun içinde yarım saat bekletin. Sosla terbiyelenmiş tavukları Grilliant ile 5. seviyede pişirin. Pişen tavukları, üzerine sumak veya nar ekşisi dökerek servis edebilirsiniz.

IZGARA SEBZE



MALZEMELER
3 adet patlıcan
3 adet kabak
3 adet havuç
6 adet dolmalık biber
1 kg kırmızı biber

YAPILIŞI: Patlıcan, kabak ve havuçları uzunlamasına incecik dilimleyin. Dolmalık biberleri ikiye bölün. Izgarada pişirin (yağ koymadan). Ardından küçük doğradığınız sebzeleri kalıplara yerleştirin. Kırmızı biberi fırında yumuşayana kadar pişirip, kabuklarını soyun. Robottan geçirip püre haline getirin. Aşağıdaki tarife göre hazırlayın. Izgara sebze için sos: 1 diş sarmısağın suyu, 3 çorba kaşığı balsamik sirke, 1 çorba kaşığı tozşeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı sızma zeytinyağını karıştırın. Bu sosla, kalıplara koyduğunuz sebzeleri iyice ıslatın. Kalan sosu kırmızı bibere ekleyin ve tekrar karıştırın. Sebzeler 1 gün önceden hazırlanabilir. Servis yaparken, kırmızı biberli sosu hafif ılıtın ve sebzelerin üzerine gezdirin.

ÖZEL BAHARATLI DOLMA




MALZEMELER
250 gram taze yaprak
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
250 gram yeşil erik
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı nar ekşisi
2-3 diş sarmısak
Tuz, karabiber, kimyon

YAPILIŞI: Yaprakları iyice yıkayıp, yumuşayana kadar haşlayın. Diğer tarafta bulguru çok az su ile 5 dakika ıslatın. 1 adet soğanı küçük doğrayıp, zeytinyağında hafifçe pembeleştirin. Tencereyi ocaktan alıp içine ince doğranmış sarmısakları, salça, nar ekşisi, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Islattığınız bulgura da bu karışımı ekleyin. İyice harmanlayın. Yapraklara birer tatlı kaşığı bu içten koyup, incecik sarın. Tencereye yerleştirin. Üzerine bir-iki yaprak kapatın. 250 gram yeşil eriği de yıkayıp, tencereye ilave edin. Üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin. Önce harlı, sonra da kısık ateşte ağır ağır pişirin.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar