Kalbe giden yol

ANTRIKOT IZGARA
MALZEMELER
500 g antrikot
1 adet limon
1 kaşık sıvı yağ
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Antrikotları bir kaba dizin ve üzerine sıvı yağla limon suyunu gezdirin, 1 saat kadar alt üst ederek bekletin. Yağ ve limona iyice bulanmış antrikotları ızgarada 8-10 dakika kadar çift taraflı pişirin.
SOSLU IZGARA TAVUK
MALZEMELER
4 adet tavukgöğsü
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı acı sos
2 çorba kaşığı şeker
3 çorba kaşığı ketça
YAPILIŞI: Kırmızıbiber, şeker, sirke, ketçap, yoğurt, acı sos ve tavuk suyunu karıştırın. Tavuklara ince çizikler atarak sosun içinde yarım saat bekletin. Sosla terbiyelenmiş tavukları Grilliant ile 5. seviyede pişirin. Pişen tavukları, üzerine sumak veya nar ekşisi dökerek servis edebilirsiniz.
IZGARA SEBZE
MALZEMELER
3 adet patlıcan
3 adet kabak
3 adet havuç
6 adet dolmalık biber
1 kg kırmızı biber
YAPILIŞI: Patlıcan, kabak ve havuçları uzunlamasına incecik dilimleyin. Dolmalık biberleri ikiye bölün. Izgarada sebzeleri pişirin (yağ koymadan). Ardından küçük doğradığınız sebzeleri kalıplara yerleştirin. Kırmızı biberi fırında yumuşayana kadar pişirip, kabuklarını soyun. Robottan geçirip püre haline getirin. Aşağıdaki tarife göre hazırlayın. Izgara sebze için sos: 1 diş sarmısağın suyu, 3 çorba kaşığı balsamik sirke, 1 çorba kaşığı tozşeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı sızma zeytinyağını karıştırın. Bu sosla, kalıplara koyduğunuz sebzeleri iyice ıslatın. Kalan sosu kırmızı bibere ekleyin ve tekrar karıştırın. Sebzeler 1 gün önceden hazırlanabilir. Servis yaparken, kırmızı biberli sosu hafif ılıtın ve sebzelerin üzerine gezdirin.
ÖZEL BAHARATLI DOLMA
MALZEMELER
250 gram taze yaprak
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
250 gram yeşil erik
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı nar ekşisi
2-3 diş sarmısak
Tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI: Yaprakları iyice yıkayıp, yumuşayana kadar haşlayın. Diğer tarafta bulguru çok az su ile 5 dakika ıslatın. 1 adet soğanı küçük doğrayıp, zeytinyağında hafifçe pembeleştirin. Tencereyi ocaktan alıp içine ince doğranmış sarmısakları, salça, nar ekşisi, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Islattığınız bulgura da bu karışımı ekleyin. İyice harmanlayın. Yapraklara birer tatlı kaşığı bu içten koyup, incecik sarın. Tencereye yerleştirin. Üzerine bir-iki yaprak kapatın. 250 gram yeşil eriği de yıkayıp, tencereye ilave edin. Üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin. Önce harlı, sonra da kısık ateşte ağır ağır pişirin.
MALZEMELER
500 g antrikot
1 adet limon
1 kaşık sıvı yağ
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Antrikotları bir kaba dizin ve üzerine sıvı yağla limon suyunu gezdirin, 1 saat kadar alt üst ederek bekletin. Yağ ve limona iyice bulanmış antrikotları ızgarada 8-10 dakika kadar çift taraflı pişirin.
SOSLU IZGARA TAVUK
MALZEMELER
4 adet tavukgöğsü
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı acı sos
2 çorba kaşığı şeker
3 çorba kaşığı ketça
YAPILIŞI: Kırmızıbiber, şeker, sirke, ketçap, yoğurt, acı sos ve tavuk suyunu karıştırın. Tavuklara ince çizikler atarak sosun içinde yarım saat bekletin. Sosla terbiyelenmiş tavukları Grilliant ile 5. seviyede pişirin. Pişen tavukları, üzerine sumak veya nar ekşisi dökerek servis edebilirsiniz.
IZGARA SEBZE
MALZEMELER
3 adet patlıcan
3 adet kabak
3 adet havuç
6 adet dolmalık biber
1 kg kırmızı biber
YAPILIŞI: Patlıcan, kabak ve havuçları uzunlamasına incecik dilimleyin. Dolmalık biberleri ikiye bölün. Izgarada sebzeleri pişirin (yağ koymadan). Ardından küçük doğradığınız sebzeleri kalıplara yerleştirin. Kırmızı biberi fırında yumuşayana kadar pişirip, kabuklarını soyun. Robottan geçirip püre haline getirin. Aşağıdaki tarife göre hazırlayın. Izgara sebze için sos: 1 diş sarmısağın suyu, 3 çorba kaşığı balsamik sirke, 1 çorba kaşığı tozşeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı sızma zeytinyağını karıştırın. Bu sosla, kalıplara koyduğunuz sebzeleri iyice ıslatın. Kalan sosu kırmızı bibere ekleyin ve tekrar karıştırın. Sebzeler 1 gün önceden hazırlanabilir. Servis yaparken, kırmızı biberli sosu hafif ılıtın ve sebzelerin üzerine gezdirin.
ÖZEL BAHARATLI DOLMA
MALZEMELER
250 gram taze yaprak
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
250 gram yeşil erik
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı nar ekşisi
2-3 diş sarmısak
Tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI: Yaprakları iyice yıkayıp, yumuşayana kadar haşlayın. Diğer tarafta bulguru çok az su ile 5 dakika ıslatın. 1 adet soğanı küçük doğrayıp, zeytinyağında hafifçe pembeleştirin. Tencereyi ocaktan alıp içine ince doğranmış sarmısakları, salça, nar ekşisi, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Islattığınız bulgura da bu karışımı ekleyin. İyice harmanlayın. Yapraklara birer tatlı kaşığı bu içten koyup, incecik sarın. Tencereye yerleştirin. Üzerine bir-iki yaprak kapatın. 250 gram yeşil eriği de yıkayıp, tencereye ilave edin. Üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin. Önce harlı, sonra da kısık ateşte ağır ağır pişirin.
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