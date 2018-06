Burca göre sürpriz

adeta bir çınardı. Çocukları için kök salan ve onları korumak için her zorluğa göğüs geren gerçek bir kahramandı. Karşılıksız sevginin, güvenin ve fedakarlığın vücut bulmuş hali olan babalarımız için ne yapsak azdı.Babaların onuruna her yıl Haziran ayının 3. pazar günü kutlanan'ne sayılı günler kaldı.günü kutlayacağımız Babalar Günü için herkesitelaşı sardı. Bu özel günü kutlamak isteyenlerin imdadına yetişenuzmanları, babaların burcuna göre hediye seçeneklerini açıkladı.İlkbaharın ilk ayında doğan Koç burcu babaları, yerinde duramayan ve spora düşkün kişilerdir. Koç burcu babanız varsa, hobilerine yönelik bir malzeme, beraber çıkabileceğiniz uzun yürüyüşler için spor ayakkabı veya spor malzemesi almayı düşünebilirsiniz. Hem spora teşvik ederek babanızın sağlığını da önemsemiş olursunuz. Ayrıca oto aksesuarları, MP3 çalar, tıraş makinesi veya onu heyecanlandıracak bir maç bileti hediye edebilirsiniz.Boğalar, konfora ve rahatlarına çok düşkündürler. Hayatlarını kolaylaştıracak her türlü ev eşyası veya hayatı kolaylaştıracak kişisel eşyalar başarılı hediye seçenekleri içerisinde yer alacaktır. Rahatına ve boğazına düşkün Boğa burcu babaları için masaj koltuğu, minder, puf, okuma koltuğu, cüzdan, ajanda, terlik, tıraş losyonu, balık oltası, bahçe aletleri, kravat veya güzel bir yemek hediye seçeneklerinizden bazıları olabilir. İkizler burcu babaları, yakın çevresiyle bağlantıda kalmayı sever. Bu iletişimi destekleyecek her türlü hediye hoşlarına gidecektir. Mesela cep telefonu veya bilgisayar ideal bir hediye olabilir. İkizler burcu babaları, bilimsel konulara da ilgi duyar. Yeni konular öğrenmelerini sağlayacak kitaplar da etkili hediye alternatiflerinden olabilir. İkizler'e ayrıca kamera, fotoğraf makinesi, seyahat çantası, kalem ya da anahtarlık hediye edebilirsiniz.Ailesine çok düşkün olan duygusal yapıdaki Yengeç babaları için en sevdiği sanatçının konserine 2 bilet harika bir hediye olabilir. Eğer sanat konularında yeteneğiniz varsa, kendi tasarladığınız bir tablo, bileklik, ofisi için bir masa süsü, takvim veya aile fotoğraflarından oluşan bir fotoblok da hediye seçenekleriniz arasında olabilir. Ancak Yengeç burcu olan babanıza hediyesini verirken kalbinizden geçenleri yazdığınız bir not eklemeyi sakın unutmayın.Aslanlar eğlenmeyi ve ön planda olmayı seven neşeli insanlardır. Lükse ve kaliteye düşkün olan Aslanlar hediye almaya bayılır. Gösterişli ve ona özel yapılmış her türlü objeyi ona hediye edebilirsiniz. Bunun dışında kıymetli olmak şartıyla kol düğmesi, saat, çakmak, kravat veya değerli bir tablo alabilirsiniz. Onu "Yılın Babası" ilan eden bir plaket hazırlatabilirsiniz. Aman dikkat! Hediyenin üzerinde mutlaka onu simgeleyen bir figür olmalı.Başaklar detaylara önem veren, derli toplu insanlardır. Detaya önem veren babanıza ne alırsanız alın, onun hayatı için bir ifadesi olmalı ve detayları kaçırmadığınız için şaşırmalı. Ona alacağınız hediye, ilgilendiği konuyla ilgili bir kitap, iş hayatını kolaylaştırmak için bir aksesuar, ofis malzemesi veya bilgisayar olabilir. Hayatlarını organize edecek çantalar, not defterleri, çeşitli bölmeleri olan seyahat çantaları da Başaklar için uygun seçenekler olabilir.Babanız Terazi burcuysa estetik kaygıları yüksek, sanata düşkün, nasıl göründüğüne önem veren biridir. Bu sebeple Terazi burcu olan babanıza alabileceğiniz en ideal hediyelerden biri, onun estetik kaygılarına hizmet edecek bir hediye olacaktır. Parfüm, saat, gömlek, güneş gözlüğü harika hediye seçenekleri olabilir. Güzellik ve uyumdan hoşlanan Terazi için görüntü çok önemlidir. Bu yüzden hediyenizin kutusuna ve sunumuna da özen gösterin. Balık burcu babaları, romantik ve fazlasıyla duygusaldır. Balık burcu olan babanız için alınabilecek en iyi hediye, üzerine onu ne kadar sevdiğinizi yazdığınız çerçeveli bir fotoğrafınız olabilir. Duygularınızı anlattığınız bir mektubu da yanına iliştirmeyi unutmayın. Anılarda dolaşmaya bayılan babanız için nostaljik bir müzik albümü veya pikap da ideal bir hediye olabilir. Kova burcu babanız varsa çok şanslısınızdır. Kova babaları, herkesin yaptıklarını yapmaktan pek hoşlanmazlar. Hatta sizden önce mevcut düzeni onlar sorgular. Dolayısıyla Babalar Günü'nde hediye almaya karşı olduğunuzu belirterek sadece bir çiçek veya mektup verebilirsiniz. Herkesin yaptığından başka bir yol seçtiğiniz için mutlu olacaktır. Siz yine de bir hediye almak konusunda baskı hissediyorsanız kimsede olmayan bir plak, bir tablo veya albüm alabilirsiniz.Sevgisini çok kolay gösteremeyip, davranışlarındaki detaylarla anlatmaya çalışan Oğlak burcu babanız için son derece ince düşünülmüş bir hediye seçmelisiniz. İş hayatına çok önem veren Oğlak babaları için ideal hediyeler, iş hayatında kullanabilecekleri, kıyafetler (kravat, kol düğmesi, gömlek vs.) ve aksesuarlar olabilir. Zamanı yönetmeye çalışan babanız için saat ve takvim de uygun bir hediye olabilir.Çoğu zaman neşeli ve seyahat etmeye çok düşün olan Yay burcu babanız için alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri seyahat paketi olabilir. Seyahat ederken kul- lanabileceği bir seyahat çantası veya malzemesi de harika olabilir. Her zaman gitmeyi hayal ettiği bir konserin biletleri, babanızı mest edebilir. Babalar Günü'nü kutlamak için diğer babalarla beraber harika bir akşam yemeği organizasyonu da planlayabilirsiniz. AKrep ler, çocuklarını tutku ile seven, duygularını çoğu zaman derinlerde yaşayan ve çok açık etmeyen babalardır. Sizin babanıza olan sevginizi ifade ettiğiniz bir aile fotoğrafı ya da geçmişten kalma bir anısını canlandıracak sembolik bir hediye yerinde olacaktır. Akrep babaları için de kıyafet seçenekleri etkili olabilir. Özellikle üzerinde sevginizi haykıran bir yazı varsa... Onlara güneş gözlüğü, şapka gibi hediyelerin yanı sıra, masa saati, kemer ya da olta takımı hediye edebilirsiniz.