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İftardan sonra hemen ilaç içilir mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

İftardan sonra hemen ilaç içilir mi?

Nafiz Bey, 6 aydır depresyondayım. Tabi bu hanımla bir araya gelmemi de engelledi. Eşimden soğudum. Bir an önce yardımcı olursanız hem ailemi hem de beni kurtarırsınız...

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 10:04
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