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Evlat edindikleri çocuk 7 yıl sonra geri alındı! Şoke eden olay

Evlat edindikleri çocuk 7 yıl sonra geri alındı! Şoke eden olay

Ankara'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, N.G. ve M.G. çiftinin 2011'de Keçiören Çocuk Yetiştirme Yurdu'na başvurarak, 10 günlükken evlat edinmek amacıyla aldıkları B.Ç.U.'yu 7 yıl sonra biyolojik annesine geri verdi. Aile, hem kuruma hem de biyolojik anneye dava açarken, kendilerine 'Çocuğu biyolojik annesine verelim, size yeni çocuk ayarlayalım' denildiğini iddia etti.

  • 27 Mayıs 2018, Pazar 10:58
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