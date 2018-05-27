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'den çok kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Mayıs Pazar tahminleri

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hızla devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağıl için uzmanlar tahminlerde bulundular. 'den yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul ve çevresinde kuvvetli gök gürültüsü ve yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Mayıs 2018 tahminleri...

İstanbullular pazar gününe sağanak yağışla uyandı. Sabaha karşı başlayan yağışın öğleden sonra şehri terk etmesi bekleniyor. Yarın ise hava bulutlu olacak.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 09:36
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