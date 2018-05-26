Son 1 aydır eşimle ilişkide sertleşme sorunum başladı. Eşim 'Başka bir kadın mı var?' deyince ölmek istedim. Bir yol gösterin.
Uyku ilacı, antidepresan, ağrı kesici kullananlar dikkat!
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu
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