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Uyku ilacı, antidepresan, ağrı kesici kullananlar dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Uyku ilacı, antidepresan, ağrı kesici kullananlar dikkat!

Son 1 aydır eşimle ilişkide sertleşme sorunum başladı. Eşim 'Başka bir kadın mı var?' deyince ölmek istedim. Bir yol gösterin.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:39
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