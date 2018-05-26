Ramazanda aşırı sigara tüketimi kalp krizi nedeni!

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak , iftardan sonra aşırı sigara tüketiminin çok zararlı bir davranış olduğunu, kalp krizi riskini artırdığını belirterek, " Gün boyu vücutta bir nikotin eksikliği oluyor. Gün boyu eksiklik hissedildiği için iftarda hemen sigaraya saldırıyor insanlar. Bu durum sahura kadara böyle devam ederse çok yoğun bir nikotin bombardımanına neden olur. Bu da vücut için çok zararlı" dedi.

İFTARDAN SONRA SİGARA İÇERSENİZ...

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Toprak, oruç tutan insanların iftardan sonra aşırı sigara tüketmesinin çarpıntı, tansiyon yükselmesi, bulantı, baş dönmesi, midede yanma ve asit artışı gibi şikayetlerin yanı sıra kalp krizi ve beyin kanaması riskine de neden olabileceğini söyledi.

Sigaranın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "en büyük bağımlılık yapan sağlık sorunu" olarak ilan edildiğine dikkati çeken Toprak, "Gün boyu vücutta bir nikotin eksikliği oluyor. Gün boyu eksiklik hissedildiği için iftarda hemen sigaraya saldırıyor insanlar. Bu durum sahura kadara böyle devam ederse çok yoğun bir nikotin bombardımanına neden olur. Bu da vücut için çok zararlı. Gün boyu eksiklik sonra birden kısa zamanda nikotin en yüksek noktaya ulaşıyor. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Keşke hiç içmeseler ama içiyorlarsa da iftar ve sahur arası sigarayı azar azar içsinler. Birden bire nikotin seviyesini yükseklere çıkartmayın" ifadelerini kullandı.







"SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN RAMAZAN AYI FIRSAT"

Prof. Dr. Toprak, ramazan ayının sigara bırakmak için önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğini belirterek, "Sigarayı bırakmak için ramazan ayını fırsat olarak değerlendirebilir insanlar. Öncelikle şunu düşünmemiz lazım, bu ay hastalarımıza manevi bir destek oluyor. Gün boyu yemek ve içmekten uzak kalmışken, sigaranın da bırakıldığı bir dönem olduğu için biz bu dönemde hastalarımıza destek olduğumuzda daha teşvik edici oluyor. Bir hekim desteği ile de daha kolay ve uzun vadeli bırakılabilir" diye konuştu.

"DÜNYADA HER YIL 4 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"

Namık Kemal Üniversitesi sigara bırakma polikliniğinde insanlara hizmet verdiklerini dile getiren Toprak, şunları kaydetti: "Sigara yüzlerce, binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Ülkemizde yılda 100 bin kişi, dünyada da yaklaşık 4 milyon kişi her yıl sigaradan hayatını kaybediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Biz de polikliniğimizde sigara ile mücadele ederek insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sigara içen 9 kişi, sigara içmeyen pasif bir içicinin ölümüne neden olabiliyor. Bize gelen bazı hastalar 'evde, çocuklarımın yanında içmiyorum' diyor ama insanlara karbonmonoksit ölçümü yaptığımızda nefeslerinde karbonmonoksit olduğunu görüyoruz. Mesele sevdiğimiz insanların yanında içip içmemek değil, dışarıda içip gelince de onlara zarar verebiliyoruz. Sigara içemeyenler de sigaradan etkilendikleri sürece, sigara içenler gibi hasta olma riski taşıyor."