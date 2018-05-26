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Meteoroloji'den son dakika önemli uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den için son dakika uyarısı geldi. Bugün sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli lar haftasonuna kadar devam edecek. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılar...

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 09:35
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