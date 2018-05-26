Meteoroloji'den son dakika önemli uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Bugün sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağışlar haftasonuna kadar devam edecek. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılar...