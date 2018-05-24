Nafiz Bey, 32 yaşındayım. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir? Ne yapalım?
Bel fıtığı cinsel hayatı etkiler mi?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu , Bel fıtığı
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