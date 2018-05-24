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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Göğsümde bir kuş çırpıyor

cinsel hayatı etkiler mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bel fıtığı cinsel hayatı etkiler mi?

Nafiz Bey, 32 yaşındayım. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir? Ne yapalım?

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 08:18
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