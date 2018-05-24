Göğsümde bir kuş çırpıyor
Bu ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tıp dilinde Aritmi veya Disritmi diye adlandırılır. Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, HAEMOGRAM gibi bazı kan testleri gerekebilir. Eski romatizma tarifin romatizmal kapak hastalıkları açısından riskleri düşündürür. Önce muayene sonra takibe devam...
3 haftadır kabızlık çekiyorum. Makatım acıyor. Tuvalete gitmeye korkuyorum. Temizlenirken kâğıda pembe kan bulaştı. Ne yapmam gerekir?
Kabızlık sonrası makat bölgesi zorlanabilir. Makatın iç kısmında zedelenme, yırtık meydana gelebilir. Fissür dediğimiz bu durum daha sonra iyileşene kadar acı verebilir. Hemen doktor muayenesi olman gerekir. Aile doktorun, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanlarından bu konuda yardım alabilirsin. Kabızlık için önlem almalısın. Lifli ye, su iç. Her sabah 1 yemek kaşığı zeytinyağı iç. Elinle karnını ovala. Ayağını ve karnını sıcak tut. Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden yoğun beslenme. Sakız çiğneme.
Doktor Bey, gebeyim ve şunu merak ediyorum. Gebe kalınca nasıl süt oluyor? Bir de emzirdikçe sütün gelecek diyorlar bu nasıl oluyor?
Gebelik boyunca "Prolaktin" dediğimiz hormonun üretilmesi artar. Prolaktin süt bezlerinin süt yapmasını ve depo edilmesini sağlar. Fakat süt salınımı olmaz. Bunun nedeni de "plasenta" dediğimiz anneden bebeği besleyen organın ürettiği östrojen ve progesteron hormonlarıdır. Doğumdan sonra Plesenta anne bedeninden ayrılır. Progesteron hormonu yapımı azalır. Ardından Süt salınımı başlar. Ayrıca meme başı bebek tarafından emilerek Oksitosin hormonunun salınımını arttırarak süt verilme işleminin sürekliliğini destekler.
REFLÜ TEKRARLAR MI?
18 yaşındayım. 6 aydır ağzıma acı su geliyor. Reflü var dediler. Bir daha başlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?
Olur. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dâhil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.
ZAYIFLAMAK İSTİYORUM
Boyum 159 santimetre. Kilom 91. 23 yaşındayım. Kilo vermek istiyorum. Nelere dikkat edeyim?
Önce kendini tanı. İç hastalıkları uzmanına en muayene ol. Her beden dünya da tek yaratılmıştır.
Kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç, kişinin sağlığını koruyarak gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmektir. Şişmanlık; hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmekte önemlidir. İyi şanslar.
FITIK AŞKA ENGEL Mİ?
Eşimin bel fıtığı var. Cinsel ilişkide sertleşme sorunu başladı. Fizik tedavi uzmanı "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.
Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.
Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
32 yaşındayım. Fırıncıda çalışıyorum. Mesaim gece 2'de başlıyor. Güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam mı?
Öncelikle kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika güneşe gösterilen cildimiz, yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur.
Vitamin açığı varsa tedavi amaçlı D vitamini kullan.
Mide kanaması geçirdim. Bağırsağımda ülser var. Oruç sırasında ağrım oluyor. İlaç alayım mı?
Açlık, özellikle on iki parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler. Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Sadece sahurda ilaç uygulaması yetmez. İftarda ve yatmadan da ilaçlarla destek sağlanabilir.
Hemen doktoruna git.
Muayene bulgularına göre tedavi ol. Geç kalmadan önlem al.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Göğsümde bir kuş çırpıyor
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