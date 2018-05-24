Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu. Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.