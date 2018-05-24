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Milyarlarca dolar değerinde tarihin en büyük si bulundu

İspanyol donanmasına ait olan isimli geminin yaklaşık 3 asırdır okyanus altında kalan lerde dolu enkazı bulundu. Uzmanlara göre gemideki altın ve kıymetli madenlerin günümüzdeki yaklaşık değeri 4 ile 18 milyar dolar arasında değişiyor.

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın 'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki leri Avrupa'ya taşıyordu. Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 08:34
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