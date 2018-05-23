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Televizyon açıkken yemeyin

Televizyon açıkken yemek yemeyin
Obezite, vücuttaki yağ dokusunun zamanla olması gerekenin üzerine çıkması olarak adlandırılıyor. Vücut Kütle İndeksi 30'un üzerinde olan kişiler "obez" olarak kabul ediliyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, obeziteye ve risk faktörlerine değiniyor. Günümüzde hazır gıdaların hızla çoğalması ve yaygınlaşması, beslenme bozukluklarına neden olduğunu söylüyor. Diyetisyen Fidan, hazır diyetlerin başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: "Çocuklar ve gençlerde fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı, TV veya bilgisayar başında giderek daha fazla zaman geçirildiği bilinmektedir. Bu nedenle obezite ile sonuçlanabilecek bu tür yanlış alışkanlıklardan ve davranışlardan uzaklaşılması için birinci basamak hekimi mutlaka bu konu üzerinde durmalı ve bu konuya zaman ayırmalıdır."
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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