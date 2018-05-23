Oruç karaciğeri korur

Ramazan ayı, bereketiyle geldi. Bu mübarek ayda, iftar ve sahur sofraları şenlendi. 16 saat süren oruç, halsizlik, susuzluk gibi sıkıntıları beraberinde getirse de vücudun sağlığı için oldukça faydalı olduğu, yapılan pek çok araştırma ile belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de orucun sağlığı yeniden kazanmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Mideden kalbe, böbreklerden karaciğere birçok organın oruç sırasında dinlendiğini ve onarıldığını belirtti. Prof. Dr. Cantürk ayrıca orucun vücudu gençleştiğini de sözlerine ekledi. Orucun sağlığa olan katkılarıyla ilgili şu bilgileri verdi...
MİDE DİNLENİYOR
Vücudun en çok çalışan organlarının başında şüphesiz mide geliyor. Haftanın 7 gün 24 saati çalışan bu organ, oruç sırasında dinleniyor. Aşırı çalışmaya bağlı olarak yorulan mide kasları, oruç sırasında istirahat ediyor. Bu da midenin kendisini onarmasını sağlıyor. Midenin dinlenmesi sırasında kalpten mideye giden kan akımı azalıyor. Dolayısıyla kalbin üzerindeki yük de azalmış oluyor. Bu sayede kalp dinleniyor. Karaciğer ve böbreklere de şifa oluyor. Günün sonunda açlığa bağlı olarak düşen kan şekeri, karaciğer hücrelerinin kendisini yenilemesini alıyor. Yapılan araştırmalar, oruç tutanlarda karaciğer yağlanmasının azaldığını gösteriyor. Oruç sırasında ayrıca böbrekler dinleniyor ve böbreklerdeki zaralı maddeler, vücuttan daha kolay atılıyor.
VÜCUT YENİLENİYOR
Vücudun düzenli çalışmasını sağlayan her sistem, Ramazan ayında dinlenme imkanı buluyor. Prof. Dr. Cantürk, Ramazan ayında aç kalma korkusuyla yenilen fazla yemeklerin kilo alımını tetiklediğine de değiniyor. "Normal zamanda günde 3 veya 4 olan öğün sayısı, ramazanda 2'ye düşer. Bu durumda kilo verme veya kilo alımı görülebilir. Bundan dolayı ramazanda akılcı bir beslenme planı yapmak gerekir" diyor.
HAFİF BESLENİN
Ramazan'da doğru beslenmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Metabolizmayı yavaşlatmayacak besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Cantürk, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: "Uzun süreli açlıklarda metabolizma yavaşlar ve bu da vücudu olumsuz etkiler. Dolayısıyla sahurun vaktinde yapılması gerekir. Sahurda kahvaltılık türü, az yağlı ve az tuzlu besinler ve yumurta gibi tok tutucu besinleri tüketmek önem arz eder. Yumurta, tam buğday ekmeği, süt ürünleri tüketilebilir."
TARÇIN MUCİZESİ
Vücudun susuz kalmaması için iftar ile sahur arasında bol su tüketilmesi gerekiyor. Sahurdan sonra hemen yatmak, reflü sorununa neden oluyor. Bu durumdan korunmak için de yağlı gıdaların yanında kafein içeren içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Yatarken de yatağın başının 30 derece açılı olması öneriliyor. Yine Prof. Dr. Cantürk, oruç sırasında düşen kan şekerini dengeleyecek mucizevi bir baharat olan tarçına değiniyor. Ramazan'da bol bol tarçın tüketmenin tokluk süresini uzatacağını belirtiyor.
ABARTMAYIN...
İftarda yemeğe bir bardak su içerek başlamak gerektiğini dile getiren Cantürk, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Önce çorba içip, biraz dinlendikten sonra diğer ürünleri almak lazım. Et ve et ürünlerinin tüketilmesi her zaman çok faydalı değil fakat, kararınca alındığında sorun olmaz. İftardan sonra sahura kadar bol sıvı tüketmek önem az ediyor. Ramazanı ramazan gibi yaşamak, abartmamak en güzel yaklaşım olacaktır."
MİDE DİNLENİYOR
Vücudun en çok çalışan organlarının başında şüphesiz mide geliyor. Haftanın 7 gün 24 saati çalışan bu organ, oruç sırasında dinleniyor. Aşırı çalışmaya bağlı olarak yorulan mide kasları, oruç sırasında istirahat ediyor. Bu da midenin kendisini onarmasını sağlıyor. Midenin dinlenmesi sırasında kalpten mideye giden kan akımı azalıyor. Dolayısıyla kalbin üzerindeki yük de azalmış oluyor. Bu sayede kalp dinleniyor. Karaciğer ve böbreklere de şifa oluyor. Günün sonunda açlığa bağlı olarak düşen kan şekeri, karaciğer hücrelerinin kendisini yenilemesini alıyor. Yapılan araştırmalar, oruç tutanlarda karaciğer yağlanmasının azaldığını gösteriyor. Oruç sırasında ayrıca böbrekler dinleniyor ve böbreklerdeki zaralı maddeler, vücuttan daha kolay atılıyor.
VÜCUT YENİLENİYOR
Vücudun düzenli çalışmasını sağlayan her sistem, Ramazan ayında dinlenme imkanı buluyor. Prof. Dr. Cantürk, Ramazan ayında aç kalma korkusuyla yenilen fazla yemeklerin kilo alımını tetiklediğine de değiniyor. "Normal zamanda günde 3 veya 4 olan öğün sayısı, ramazanda 2'ye düşer. Bu durumda kilo verme veya kilo alımı görülebilir. Bundan dolayı ramazanda akılcı bir beslenme planı yapmak gerekir" diyor.
HAFİF BESLENİN
Ramazan'da doğru beslenmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Metabolizmayı yavaşlatmayacak besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Cantürk, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: "Uzun süreli açlıklarda metabolizma yavaşlar ve bu da vücudu olumsuz etkiler. Dolayısıyla sahurun vaktinde yapılması gerekir. Sahurda kahvaltılık türü, az yağlı ve az tuzlu besinler ve yumurta gibi tok tutucu besinleri tüketmek önem arz eder. Yumurta, tam buğday ekmeği, süt ürünleri tüketilebilir."
TARÇIN MUCİZESİ
Vücudun susuz kalmaması için iftar ile sahur arasında bol su tüketilmesi gerekiyor. Sahurdan sonra hemen yatmak, reflü sorununa neden oluyor. Bu durumdan korunmak için de yağlı gıdaların yanında kafein içeren içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Yatarken de yatağın başının 30 derece açılı olması öneriliyor. Yine Prof. Dr. Cantürk, oruç sırasında düşen kan şekerini dengeleyecek mucizevi bir baharat olan tarçına değiniyor. Ramazan'da bol bol tarçın tüketmenin tokluk süresini uzatacağını belirtiyor.
ABARTMAYIN...
İftarda yemeğe bir bardak su içerek başlamak gerektiğini dile getiren Cantürk, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Önce çorba içip, biraz dinlendikten sonra diğer ürünleri almak lazım. Et ve et ürünlerinin tüketilmesi her zaman çok faydalı değil fakat, kararınca alındığında sorun olmaz. İftardan sonra sahura kadar bol sıvı tüketmek önem az ediyor. Ramazanı ramazan gibi yaşamak, abartmamak en güzel yaklaşım olacaktır."
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