Oruç karaciğeri korur

ayı, bereketiyle geldi. Bu mübarek ayda, iftar ve sahur sofraları şenlendi. 16 saat süren oruç , halsizlik, susuzluk gibi sıkıntıları beraberinde getirse de vücudun sağlığı için oldukça faydalı olduğu, yapılan pek çok araştırma ile belirlendi.de orucun sağlığı yeniden kazanmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Mide den kalbe, böbreklerden karaciğer e birçok organın oruç sırasında dinlendiğini ve onarıldığını belirtti. Prof. Dr. Cantürk ayrıca orucunde sözlerine ekledi. Orucun sağlığa olan katkılarıyla ilgili şu bilgileri verdi...Vücudun en çok çalışan organlarının başında şüphesizgeliyor. Haftanınçalışan bu organ, oruç sırasında dinleniyor. Aşırı çalışmaya bağlı olarak yorulan mide kasları, oruç sırasında istirahat ediyor. Bu da midenin kendisini onarmasını sağlıyor. Midenin dinlenmesi sırasında kalpten mideye giden kan akımı azalıyor. Dolayısıyla kalbin üzerindeki yük de azalmış oluyor. Bu sayede kalp dinleniyor. Karaciğer ve böbreklere de şifa oluyor. Günün sonunda açlığa bağlı olarak düşen kan şekeri, karaciğer hücrelerinin kendisinialıyor. Yapılan araştırmalar, oruç tutanlardaazaldığını gösteriyor. Oruç sırasında ayrıca böbrekler dinleniyor ve böbreklerdeki zaralı maddeler, vücuttan daha kolay atılıyor.Vücudun düzenli çalışmasını sağlayan her sistem, Ramazan ayında dinlenme imkanı buluyor. Prof. Dr. Cantürk, Ramazan ayında aç kalma korkusuyla yenilen fazla yemeklerintetiklediğine de değiniyor. "Normal zamanda günde 3 veya 4 olan öğün sayısı, ramazanda 2'ye düşer. Bu durumda kilo verme veya kilo alımı görülebilir.diyor.Ramazan'da doğru beslenmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Metabolizmayı yavaşlatmayacak besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Cantürk, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: "Uzun süreli açlıklarda metabolizma yavaşlar ve bu da vücudu olumsuz etkiler. Dolayısıyla sahurun vaktinde yapılması gerekir. Sahurda kahvaltılık türü, az yağlı ve az tuzlu besinler ve yumurta gibi tok tutucu besinleri tüketmek önem arz eder. Yumurta, tam buğday ekmeği, süt ürünleri tüketilebilir."Vücudun susuz kalmaması için iftar ile sahur arasındatüketilmesi gerekiyor. Sahurdan sonra hemen yatmak, reflü sorununa neden oluyor. Bu durumdan korunmak için de yağlı gıdaların yanında kafein içeren içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Yatarken de yatağın başınınolması öneriliyor. Yine Prof. Dr. Cantürk, oruç sırasında düşen kan şekerini dengeleyecek mucizevi bir baharat olandeğiniyor. Ramazan'datokluk süresini uzatacağını belirtiyor.İftarda yemeğe bir bardak su içerek başlamak gerektiğini dile getiren Cantürk, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Önce çorba içip, biraz dinlendikten sonra diğer ürünleri almak lazım. Et ve et ürünlerinin tüketilmesi her zaman çok faydalı değil fakat, kararınca alındığında sorun olmaz. İftardan sonra sahura kadar bol sıvı tüketmek önem az ediyor. Ramazanı ramazan gibi yaşamak,en güzel yaklaşım olacaktır."