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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sağlığını dondurma!
  2. Televizyon açıkken yemek yemeyin

aşkına!

Mis kokulu , ları kesiyor. Hazımsızlığı bitiriyor. etkisiyle çiftlere aşkın kapılarını aralıyor...

Lavanta aşkına!
Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, sağlık açısından çok zengin doymamış yağlar içeriyor. Bunun yanında A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir barındırıyor. sistemini düzenliyor. Cinsel yaşamda mutluluk veriyor. etkisi bulunan , çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.
Baş sını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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