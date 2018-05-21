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  1. Kas ağrısına hurma

Oruçluyken bu sıkıntıyı yaşıyorsanız mutlaka hurma tüketin!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Oruçluyken bu sıkıntıyı yaşıyorsanız mutlaka hurma tüketin!

51 yaşında şeker hastasıyım. Menopozdayım. Eşim ısrar etse de cinsel isteksizlik yaşıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 07:40
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