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İMSAKİYE RAMAZAN
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'ın kurucusu 'ın 'fakirlik' fotoğrafları ortaya çıktı

Yüz binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'ın kurucusu 'ın eski yaşamına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi 'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki 'fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 09:58
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