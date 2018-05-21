Son dönemin büyük dolandırıcılık olayı olarak gündeme oturan Çiftlik Bank organizasyonuna dair soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın lüks içinde yaşadığını gösteren fotoğraflarının ardından binlerce kişiyi dolandırmadan önceki 'fakirlik' dönemine ait fotoğrafları da ortaya çıktı.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 'fakirlik' fotoğrafları ortaya çıktı
Yüz binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eski yaşamına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın
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