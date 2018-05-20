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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İlaç gibi badem

Daha zeki olmak için ne yapmak gerekiyor?

Hayatınızdaki ufak tefek değişiklikler zeka seviyenizi artırıp, sizi daha akıllı yapabilir. Örneğin öğle sonrası 15.00 civarı uyuyup ardından duş almak hayatınızda fark yaratabilir!

Hepimiz rekabetin üstesinden gelmek, kendimizi daha eksiksiz, entelektüel varlıklara dönüştürmek için uğraşıyoruz. Bu tüyolarla kendinizi daha akıllı varlıklar haline getirebilirsiniz.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 21:47
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