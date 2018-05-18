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  1. Çorum'daki esrarengiz kızın son sırrı ne?

Günde en az kaç bardak su içilmeli?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Günde en az kaç bardak su içilmeli?

Ramazan'da sigarayı bırakmaya karar verdim. Orucun, sigarayı bırakmama faydası olur mu?

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 08:17
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