2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.