Olay, saat Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kocaeli'de 2 kardeş, akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
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