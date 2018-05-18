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2 kardeş akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

'de 2 kardeş, akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 09:20
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