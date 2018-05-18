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'daki esrarengiz kızın son sırrı ne?

'da bulunan Ulu Mezarlığa gelerek bir mezarın başında 5 gece boyunca ağlayan genç kızla ilgili söylentiler bitmek bilmiyor. Yerel yöneticiler; genç kızın kimliğini, yaşadığı yeri ve mezarlıkta ağlama nedenini sır gibi saklıyor.

Çorumdaki esrarengiz kızın son sırrı ne?

halkı, Ulu Mezarlık'ta ağlayan genç kızı bulmak için günlerce mezarlıkta nöbet tuttu. Çorumluların, kızın bulunduğu yönündeki iddianın ardından mezarlığa ilgisi azaldı. Kamera yerleştirilerek takip altına alınan 'nin mezarı, sessizliğe büründü.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 07:28
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