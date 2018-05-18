Çorum halkı, Ulu Mezarlık'ta ağlayan genç kızı bulmak için günlerce mezarlıkta nöbet tuttu. Çorumluların, kızın bulunduğu yönündeki iddianın ardından mezarlığa ilgisi azaldı. Kamera yerleştirilerek takip altına alınan Fatma Çiftçi'nin mezarı, sessizliğe büründü.
Çorum'daki esrarengiz kızın son sırrı ne?
Çorum'da bulunan Ulu Mezarlığa gelerek bir mezarın başında 5 gece boyunca ağlayan genç kızla ilgili söylentiler bitmek bilmiyor. Yerel yöneticiler; genç kızın kimliğini, yaşadığı yeri ve mezarlıkta ağlama nedenini sır gibi saklıyor.
Etiketler: Çorum , Fatma Çiftçi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.