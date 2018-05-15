Kolesterolün şifası yeşilde saklı

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen ölümlerin yaklaşık yarısı, kalp damar hastalıklarından meydana geliyor. Bu hastalıklarda beslenme ve yaşam tarzının yanında yaş, cinsiyet, ailede kalp damar hastalığı olması, şeker hastalığı, hipertansiyon, alkol, şişmanlık, stres gibi faktörler rol oynuyor. Kalp hastalığı denince akla ilk olarak kolesterol geliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu rahatsızlığın önemine değiniyor. Kalp damar hastalığı olanların yarısının kanında kolesterol seviyesi, üst sınırlarda seyrediyor. Kolesterol; HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak ikiye ayrılıyor. Kolesterol miktarları kadar, kolesterolün yapı ve kalitesi de son derece önem taşıyor.
SPOR YAPIN
Kolesterol yüksekliği olanlarda statin adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Ancak bazı uzmanlar bu ilaçların birçok yan etkisi bulunduğunu kullanılmaması gerektiğini öneriyor. İlacın içerisindeki statinler, karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürüyor. Bu etkisinden ayrı olarak vücuttaki iltihaplanmayı önleyici etkisinin son derece önemli olduğu anlaşılıyor. 300 bin kişi üzerinde son yapılan önemli bir araştırmada kalp damar hastalıklarını önleyici etkisinin yanı sıra ilacı kullananlarda kanser riskini de düşürdüğü görülüyor. Statinler, diyet, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemlerle kalp damar hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Şeker, hipertansiyon, kalp hastalığı bulunanlar ile felç hastalarının kolesterol ilacı alırken mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. İlacın doktor onayı olmadan kesilmesi, ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Sadece kolesterol yüksekliği olanlar, diyet ve egzersiz programı ile kolesterollerini düşürebiliyor.
RENKLERDEKİ ŞİFA
İlaç kullanımının yanında, sağlıklı bir beslenme tarzı, kolesterol tedavisinde kurtarıcı oluyor. Hayvansal yağ ve protein tüketiminin kolesterol yüksekliğine yol açtığı biliniyor. Bu nedenle hastaların bitkisel gıdalar tüketmesi gerekiyor. Günlük beslenmenin yüzde 80'inin taze, temiz, bütün, işlenmemiş, bol lifli, mevsiminde, yerel ve organik gıdalardan oluşması kolesterol miktarını azaltıyor ve kolesterol kalitesini artırıyor. Sarı, turuncu, parlak kırmızı, yeşil gıdalar bol miktarda lif ve antioksidan madde içeriyor.
SARIMSAK VE BROKOLİ YİYİN
Prof. Dr. Osman Erk, kolesterol değerinin sağlıklı seviyede kalması için bitkisel besinler tüketilmesini öneriyor. "Elma, zeytin, badem, ceviz, kereviz, arpa, sarımsak, greyfurt, limon, brokoli gibi bitkisel gıdalar ile yeşil yapraklı sebzeler kolesterolü düşürür" diyor.
SPOR YAPIN
Kolesterol yüksekliği olanlarda statin adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Ancak bazı uzmanlar bu ilaçların birçok yan etkisi bulunduğunu kullanılmaması gerektiğini öneriyor. İlacın içerisindeki statinler, karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürüyor. Bu etkisinden ayrı olarak vücuttaki iltihaplanmayı önleyici etkisinin son derece önemli olduğu anlaşılıyor. 300 bin kişi üzerinde son yapılan önemli bir araştırmada kalp damar hastalıklarını önleyici etkisinin yanı sıra ilacı kullananlarda kanser riskini de düşürdüğü görülüyor. Statinler, diyet, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemlerle kalp damar hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Şeker, hipertansiyon, kalp hastalığı bulunanlar ile felç hastalarının kolesterol ilacı alırken mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. İlacın doktor onayı olmadan kesilmesi, ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Sadece kolesterol yüksekliği olanlar, diyet ve egzersiz programı ile kolesterollerini düşürebiliyor.
RENKLERDEKİ ŞİFA
İlaç kullanımının yanında, sağlıklı bir beslenme tarzı, kolesterol tedavisinde kurtarıcı oluyor. Hayvansal yağ ve protein tüketiminin kolesterol yüksekliğine yol açtığı biliniyor. Bu nedenle hastaların bitkisel gıdalar tüketmesi gerekiyor. Günlük beslenmenin yüzde 80'inin taze, temiz, bütün, işlenmemiş, bol lifli, mevsiminde, yerel ve organik gıdalardan oluşması kolesterol miktarını azaltıyor ve kolesterol kalitesini artırıyor. Sarı, turuncu, parlak kırmızı, yeşil gıdalar bol miktarda lif ve antioksidan madde içeriyor.
SARIMSAK VE BROKOLİ YİYİN
Prof. Dr. Osman Erk, kolesterol değerinin sağlıklı seviyede kalması için bitkisel besinler tüketilmesini öneriyor. "Elma, zeytin, badem, ceviz, kereviz, arpa, sarımsak, greyfurt, limon, brokoli gibi bitkisel gıdalar ile yeşil yapraklı sebzeler kolesterolü düşürür" diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.