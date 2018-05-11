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Kortizonlu ilaç kullananlar dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bu ilaçları kullananlar dikkat

40 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Erken boşalma sorunum var. Ne önerirsiniz?

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 07:58
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