40 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Erken boşalma sorunum var. Ne önerirsiniz?
Kortizonlu ilaç kullananlar dikkat
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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