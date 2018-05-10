



KANSER GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ İÇİN...

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlediği "Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi"nde konuşan Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması, etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etin sık tüketilmemesi gerektiğini söyledi.