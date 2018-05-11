İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak üzerinde yaşayan Necla Köker, 45 yaşındaydı. Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Geçen pazar günü apartman görevlisi Cafer K.'yı çağırıp bir mektup teslim etti. Mektubu, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Rafet Selçuk A.'ya vermesini istedi.