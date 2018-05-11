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içerek intihar eden Necla Köker'in ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde ve kimyasal bazlı maddeleri karıştırarak içip intihar ettiği söylenen Necla Köker'in intihar nedeninin dolandırılması olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak üzerinde yaşayan Necla Köker, 45 yaşındaydı. Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Geçen pazar günü apartman görevlisi Cafer K.'yı çağırıp bir mektup teslim etti. Mektubu, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Rafet Selçuk A.'ya vermesini istedi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 08:12
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