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gücü

deposu , cinsel gücü arttırıyor. kalitesini yükselterek, kısırlık tedavisine destek oluyor

Nane gücü
Kalsiyum, magnezyum, potasyum, C ve A i açısından zengin olan nane, aşk kokuyor. Vitamin deposu bu sebze, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. kalitesine de etki eden , çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar nanenin faydalarını şöyle özetliyor:
Mide ağrılarını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
İdrar söktürür.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kanser riskini düşürür.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Kalp sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
Cildi güzelleştirir.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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