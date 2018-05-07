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'den için ani uyarısı

Yağışlı havanın etkisi altına giren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda, öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor - 1. Bölge Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani , yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu

İstanbul için ani sel uyarısı!

Yağışlı hava , , ve 'da etkili olacak.

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışlar nedeniyle ani , yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 11:22
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