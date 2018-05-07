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'den kritik uyarı! Bugün hava nasıl? (7 Mayıs 2018 )

Genel Müdürlüğü (MGM) na ilişkin son tahminlerini yayınladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde kapalı hava hakim olacak ve yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji'den yapılan o uyarılar...

Hafta sonunun ardından vatandaşlar pazartesi sabahına da puslu bir hava ile uyandı. Önümüzdeki günlerde nun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar bugün hava kaç derece? yarın hava nasıl olacak? hava yağmurlu mu? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte 'den gelen son tahminler...

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 08:47
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