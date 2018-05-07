Hafta sonunun ardından vatandaşlar pazartesi sabahına da puslu bir hava ile uyandı. Önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar bugün hava kaç derece? yarın hava nasıl olacak? hava yağmurlu mu? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son tahminler...