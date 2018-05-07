Hafta sonunun ardından vatandaşlar pazartesi sabahına da puslu bir hava ile uyandı. Önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar bugün hava kaç derece? yarın hava nasıl olacak? hava yağmurlu mu? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte Meteoroloji'den gelen son tahminler...
Meteoroloji'den kritik uyarı! Bugün hava nasıl? (7 Mayıs 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayınladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde kapalı hava hakim olacak ve yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji'den yapılan o uyarılar...
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