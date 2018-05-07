Çorum'da ağlayan gizemli kızı gördüğünü iddia eden mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.
Çorum'daki mezarlıktaki sır çözülüyor! Gizemli kız bulundu mu?
Türkiye günlerdir Çorum'da mezarlıkta gece saatlerinde görülen gizemli kızı konuşuyor. Bir mezar başına gelerek ağlayan kızın kim olduğunu merak eden çevredeki vatandaşlar mezarlıkta nöbet tutmayı sürdürürken, gizemli kızı ilk gören ve onunla konuşmaya çalışan görevli Fikret Yumutkan da açıklamalarda bulundu.
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