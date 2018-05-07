Çorum'da ağlayan gizemli kızı gördüğünü iddia eden mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.