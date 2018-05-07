Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa'da da kabul edilen alıç, adı çok fazla duyulmasa da bilenlerin tüketmekten vazgeçemediği bir besin olarak şifa dağıtıyor.
Özellikle kalp destekleyici ve kalp-damar fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılan alıç, salamurası ve çayı da yapılan bir meyve.
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