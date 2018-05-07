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her derde deva! Alıçın faydaları nelerdir? Alıç neye iyi gelir?

Dünyada birçok doktorun reçetelere doğal kalp ilacı olarak yazdığı , ciltten karaciğere, sindirimden kalbe kadar sayısız faydası olan bir meyve. Alıç nedir? Alıçın nelere faydası vardır? İşte detaylar...

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa'da da kabul edilen , adı çok fazla duyulmasa da bilenlerin tüketmekten vazgeçemediği bir besin olarak şifa dağıtıyor.

Özellikle kalp destekleyici ve kalp-damar fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılan alıç, salamurası ve çayı da yapılan bir meyve.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 11:19
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