Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa'da da kabul edilen alıç, adı çok fazla duyulmasa da bilenlerin tüketmekten vazgeçemediği bir besin olarak şifa dağıtıyor.

Özellikle kalp destekleyici ve kalp-damar fonksiyonlarını normalize etmek için kullanılan alıç, salamurası ve çayı da yapılan bir meyve.