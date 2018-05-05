DOKTOR KARAR VERSİN
Nafiz hocam, bizim çocuk 4 yaşında. Bademcikleri şişip duruyor. "Alalım" deyip duruyorlar. Ne yapsam bilemiyorum. Fikir verin lütfen.
Kalp hastaları hacamat yaptırabilir mi? Siz sordunuz TAKVİM cevapladı
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
DOKTOR KARAR VERSİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.