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Kalp hastaları hacamat yaptırabilir mi? Siz sordunuz TAKVİM cevapladı

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kalp hastaları hacamat yaptırabilir mi?

​DOKTOR KARAR VERSİN
Nafiz hocam, bizim çocuk 4 yaşında. Bademcikleri şişip duruyor. "Alalım" deyip duruyorlar. Ne yapsam bilemiyorum. Fikir verin lütfen.

  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 08:05
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