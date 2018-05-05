Çorum'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi sürerken vatandaşlarında gizemli kızın bulmak için Ulu Mezarlık'ta nöbet tutmaya devam ediyor.
Çorum'da mezarlıkta esrarengiz kız nöbeti! Çorum'daki esrarengiz kız bulundu mu?
Çorum halkı Ulu Mezarlık'ta esrarengiz kız nöbetini sürdürüyor. Bir mezarın başında 5 gece boyunca konuşup ağladığı iddia edilen gizemli kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Çorum , Ulu Mezarlık
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