Çorum'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi sürerken vatandaşlarında gizemli kızın bulmak için Ulu Mezarlık'ta nöbet tutmaya devam ediyor.