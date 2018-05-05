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'da mezarlıkta esrarengiz kız nöbeti! Çorum'daki esrarengiz kız bulundu mu?

halkı 'ta esrarengiz kız nöbetini sürdürüyor. Bir mezarın başında 5 gece boyunca konuşup ağladığı iddia edilen gizemli kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi sürerken vatandaşlarında gizemli kızın bulmak için 'ta nöbet tutmaya devam ediyor.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 07:20
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