Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaş izin planı yapmaya başladı. Hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, İstanbul'da hava durumu nasıl? Ankara'da hava durumu nasıl? İzmir'de hava durumu nasıl? Bugün hava kaç derece? Yarın hava kaç derece? gibi soruların cevaplarını da aramaya başladı. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...