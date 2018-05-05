Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaş izin planı yapmaya başladı. Hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, İstanbul'da hava durumu nasıl? Ankara'da hava durumu nasıl? İzmir'de hava durumu nasıl? Bugün hava kaç derece? Yarın hava kaç derece? gibi soruların cevaplarını da aramaya başladı. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! (5 Mayıs 2018 Cumartesi hava durumu)
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında azalacak. Birçok ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte 5 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , İç Anadolu , Doğu Anadolu , Karadeniz , Meteoroloji , İstanbul , Ankara , İzmir
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