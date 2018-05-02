Merhaba Nafiz Bey, ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Artırırsa yaptırmayı düşünüyorum. Önerir misiniz?
Kilo veremeyenler dikkat! Bunları mutlaka yapın
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: PANKREAS KANSERİ , Obezite , Nafiz Karagözoğlu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.