;
Yol Durumu
  1. Tüyler ürperten olay! Mezarlıkta 4 gecedir görülen gizemli kız...

Kilo veremeyenler dikkat! Bunları mutlaka yapın

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kilo veremeyenler dikkat! Bunları mutlaka yapın

Merhaba Nafiz Bey, ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Artırırsa yaptırmayı düşünüyorum. Önerir misiniz?

Etiketler: , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 07:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar