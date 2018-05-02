Düzce'de D-655 yolunda önceki gece 1'i bebek 5 kişinin yaralandığı kazaya karışan Gülcan B.'nin otomobilinin "Eşi Barış B. tarafından şaka olsun diye sıkıştırıldığı" ileri sürüldü. Ancak Gülcan B., Barış B. diye birini tanımadığını, bir yıl önce ayrıldığı eşinin de Adapazarı'nda yaşadığını söyledi. Gülcan B., kazaya neden olduğu iddiasıyla eskiden tanıdığı M.K.'dan şikâyetçi oldu. Kaza sonrası kontrolde 0.56 promil alkollü olduğu belirlenen Gülcan B.'ye ise para cezası uygulandı.