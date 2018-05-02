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'de film gibi !

'de 5 kişinin yaralandığı nın sorumlusunun iddia edildiği gibi eski koca olmadığı ortaya çıktı. Kazaya karışan Gülcan B.'nin ‘Eski tanıdığım. Sıkıştırıp, önümüzü kesti’ diyerek suçladığı M.K. ise “Tesadüfen önümde yaşandı” dedi.

'de D-655 yolunda önceki gece 1'i bebek 5 kişinin yaralandığı ya karışan Gülcan B.'nin otomobilinin "Eşi Barış B. tarafından şaka olsun diye sıkıştırıldığı" ileri sürüldü. Ancak Gülcan B., Barış B. diye birini tanımadığını, bir yıl önce ayrıldığı eşinin de Adapazarı'nda yaşadığını söyledi. Gülcan B., kazaya neden olduğu iddiasıyla eskiden tanıdığı M.K.'dan şikâyetçi oldu. Kaza sonrası kontrolde 0.56 promil alkollü olduğu belirlenen Gülcan B.'ye ise para cezası uygulandı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 07:49
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