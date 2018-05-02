Cinsel gücüm nasıl artar?
Doktorluk kahinlik değildir. Ozon tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir. Etki süresi uzundur. Sabırsızlık varsa sonuçları bekleyemezsin. Sihir değildir. Yaptın düzeldi diye beklentimiz yok. Uzun vadede damar dolaşımını, hormon salgılanmasında dengelemeyi, enerji artışı yaparak bu durumların etkilediği cinsel performans azalmalarına olumlu katkıları beklenebilir. Bununla beraber hiç bir tıbbi tedavi her bedende tıbbi sonucu garanti edilerek uygulanmaz. Uygulanır, bedenin cevabı takip edilir. Sabırsızlık ilişkide erken boşalma, ereksiyon süresinde kısalma, kan şeker düşüklüğü ihtimalinde artış gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Sakin olun. Kendinize güvenin. Acele etmeyin...
Geçmeyen öksürüğüm var. Öksürük otu iç dediler. Nasıl içileceğini söylemediler. Nasıl içeyim?
İyi ki söylememişler. Öküsürük otu evde çayı yapıp içilen bir bitki değildir. İçinde pirozilidin alkaloidleri dediğimiz maddeler nedeni ile tehlikeli olabilir. Önce düzenli gideceğin bir iç hastalıkları uzmanı bul. Öksürüğün nedenini tam öğrenelim. Sonra gereken ilaçları gözden geçirelim. Gereğinde fitoterapi bilgisi olan bir uzmandan sana özel tarifi verelim. Gebelik ve emzirmesi devam eden hastalarda da kullanılmaz. Bu da bu vesileyle bilinsin.
SARIMSAK SÜT YAPAR MI ?
3 aylık bebeğim var. Ben 27 yaşındayım. 'Sarımsak ye, sütün gelir' dediler. Ben sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?
Tabi ki olur. Sütü etkileyen en önemli 2 faktörün 1.'si stres, kaygı, huzursuzluk, evham, 2.'si ise yeterince su içmemektir. Sütüm kesilir mi gelir mi, yeter mi yetmez mi diye düşünmek bile kaygı nedeniyle sütünüzü olumsuz etkiler. Rahatlayın. Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin.
Yeterince su için. İdrar renginiz berrak açık sarı ise içtiğiniz su genel anlamda yeterli sayılır. Yaklaşık 8-10 bardak su bunun için yeterli olur. Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir. Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir.
İLİŞKİ BAŞIMI AĞRITIYOR
31 yaşında yeni evli bir bayanım. 3 aydır evliyim. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?
Geleceği bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.
PANKREAS KANSERİ OLMAKTAN KORKUYORUM
Karnım ağrıyor. Gaz çokmuş. Arkadaşımızın babası pankreas kanseri olmuştu. Bende de olabilir mi? Ama filmde pankreas görülemedi yazıyordu. Korkuyorum. Ne yapmalıyım?
Tüm şikayetlerini doktorunla paylaş. Azaltma, abartma. Kilo kaybı, hazımsızlık, kuşak şeklinde karın ağrısı, dışkılamada değişiklik, aile yatkınlığı gibi durumlar varsa ilet. Gaz çok olduğunda ultrasonda pankreas görülemeyebilir. Bu nedenle doktorun uygun görür isterse yani seninle aynı ihtimali düşünürse Batın mr(Magnetik Rezonans) çekilebilir.
Futbolcuyum. Amatörüm. Geçen hafta 26 yaşında bir arkadaşımız maçta fenalaştı. Acile kaldırdık. Ölüyordu. Yoğun bakımda yatıyor.
Kas iltihabı dediler. Bu iltihap bulaşır mı?
Genellikle viral enfeksiyonlardan sonra kalp kasında iltihaplanma olmuş olabilir. Myokardit dediğimiz bu durum söz konusu olursa kalbi bile durdurabilirdi. Çoğu kez varolan bedenin içinde ilerleyici bir durum olarak kendini gösterir. Diğer kişilere bulaşması beklenmez. Bununla beraber eğer şikayeti olanlar varsa mutlaka doktor kontrolünden geçsinler.
3 aydır diyetteyim. Diyetisyenim 4 haftadır aynı kiloda olduğumu söylüyor. Önce 2 ayda 4 kilo vermiştim. Şimdi niye vermiyorum?
Obezite ya da diğer ismiyle şişmanlık sadece yemek değişiklikleri yapılarak takip edilmez. Bu nedenle tek takip tartıyla olmaz.
Ayrıntılı tartı veya tartı ile birlikte Mezura kullanın. Kas, yağ, su oranları değişebilir. Örnek diyelim ki 68 kilosun. Beslenmeyle 1 ayda 2 kilo yağdan verip, 1 kilo kas ve 1 kilo su artışı olıursa. Aynı kiloda farklı yapıda bir bedenin olur. Bel ölçüsü değişimi en azından hastalık risklerinin azaldığını gösterir. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı ile birlikte kilo verme işlemini sürdür. Örneğin son 3 ayda Troid bezi çalışman azaldıysa bu da Metabolizmayı değiştirebilir. İhtimaller çok. Takibe devam.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel gücüm nasıl artar?
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