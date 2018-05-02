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Tüyler ürperten olay! Mezarlıkta 4 gecedir görülen gizemli kız...

'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağlaması görevlileri harekete geçirdi. Polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 07:12
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